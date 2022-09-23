Ари: «Через 2-3 года весь мир будет жалеть, что Россия не играет в европейских турнирах»

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Ари считает ошибкой отстранение российских команд от участия в европейских турнирах.

«Отстранение российских клубов и сборных от участия в еврокубков, Евро-2024 и других турнирах – неправильно. Спорт не виноват в том, что происходит в мире. Много молодых футболистов и детей – все должны играть. Все против России делается.

Через 2-3 года весь мир убедится в том, что это ошибка – отстранять российские клубы от участия в европейских турнирах. Весь мир будет жалеть, что Россия не играет. Они поймут, что совершили большую ошибку. Это абсолютно неправильно!» – сказал Ари, ранее игравший за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и сборную России.

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