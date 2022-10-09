Зиньковский, Глушенков, Умяров, Пиняев и другие игроки «Спартака» и «Крыльев» сделали фото в футболках «Свободу Николаю Ларину»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Чертаново Антон Зиньковский Дмитрий Цыпченко Наиль Умяров Александр Солдатенков Максим Витюгов Максим Глушенков Иван Ломаев Данил Пруцев Сергей Пиняев Николай Ларин Артем Соколов Александр Коваленко Футбол

Игроки «Спартака» и «Крыльев Советов» поддержали Николая Ларина.

Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве.

После матча команд в Москве в рамках 12-го тура Мир РПЛ, в котором победил «Спартак» (5:2), игроки обеих команд сделали совместное фото с футболками, на которых был размещен текст «Свободу Николаю Ларину».

В акции приняли участие Данил Пруцев, Максим Витюгов, Иван Ломаев, Дмитрий Цыпченко, Максим Глушенков, Наиль Умяров, Сергей Пиняев, Антон Зиньковский, Александр Солдатенков, Артем Соколов, Александр Коваленко.

«Полная несправедливость и непонимание». Реакция на приговор Ларину  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные