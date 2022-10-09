Зиньковский, Глушенков, Умяров, Пиняев и другие игроки «Спартака» и «Крыльев» сделали фото в футболках «Свободу Николаю Ларину»

Игроки и поддержали Николая Ларина.

Бывшего директора академии приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве.

После матча команд в Москве в рамках 12-го тура Мир , в котором победил «Спартак» (5:2), игроки обеих команд сделали совместное фото с футболками, на которых был размещен текст «Свободу Николаю Ларину».

В акции приняли участие , Максим Витюгов, , Дмитрий Цыпченко, , , , , Александр Солдатенков, Артем Соколов, Александр Коваленко.

«Полная несправедливость и непонимание». Реакция на приговор Ларину