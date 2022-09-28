Пиняев о приговоре Ларину: «Много клеветы от тех, кто не заинтересован в том, чтобы он развивал футбол. Видимо, кому-то выгодно»

высказался считает, что приговор Николаю Ларину может быть кому-то выгоден.

Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве.

«Тяжело это все осознавать. Отказываюсь понимать, что в ближайшее время не увижу человека, который так много сделал для меня, парней, .

Этот человек сделал много для футбола, воспитал огромное количество футболистов для . Очень жалко. Не верится, что это случилось с Николаем Юрьевичем. Он за свой счет лечил футболистов, помогал семьям, делал все для своих игроков. Сейчас много клеветы в его адрес со стороны тех, кто не заинтересован в том, чтобы Ларин развивал футбол.

Видимо, кому-то это все очень выгодно. Мы будем максимально проявлять интерес, продолжать помогать в бытовых моментах, вопросах питания. Будем делать так, чтобы ему было максимально комфортно в этой ситуации. Мы пройдем ее вместе», – сказал полузащитник .