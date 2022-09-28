Пиняев о приговоре Ларину: «Много клеветы от тех, кто не заинтересован в том, чтобы он развивал футбол. Видимо, кому-то выгодно»

Сергей Пиняев высказался считает, что приговор Николаю Ларину может быть кому-то выгоден.
Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве.
«Тяжело это все осознавать. Отказываюсь понимать, что в ближайшее время не увижу человека, который так много сделал для меня, парней, «Чертаново».
Этот человек сделал много для футбола, воспитал огромное количество футболистов для РПЛ. Очень жалко. Не верится, что это случилось с Николаем Юрьевичем. Он за свой счет лечил футболистов, помогал семьям, делал все для своих игроков. Сейчас много клеветы в его адрес со стороны тех, кто не заинтересован в том, чтобы Ларин развивал футбол.
Видимо, кому-то это все очень выгодно. Мы будем максимально проявлять интерес, продолжать помогать в бытовых моментах, вопросах питания. Будем делать так, чтобы ему было максимально комфортно в этой ситуации. Мы пройдем ее вместе», – сказал полузащитник «Крыльев Советов».