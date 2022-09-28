Ларин о приговоре: «Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь школой «Чертаново», коллективом и своей работой»

прокомментировал приговор суда по делу о мошенничестве.

Бывшего директора академии приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Если вы видите этот пост, значит, я покинул вас на какое-то время.

Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь нашей школой, коллективом и своей работой. И нашими выпускниками, конечно.

Это одна из моих любимых песен Александра Розенбаума («Снегири» – прим. Sports.ru). Будет сопровождать меня в ближайшее время.

Периодически здесь будут какие-то новости о том, где я и как (если будет такая возможность). Поэтому по возможности не отписывайтесь от моей страницы. Всех люблю ❤️», – написал Ларин в инстаграме.

«Остался без денег в 50 лет, буду продавать картины отца». Ларин из «Чертаново» – о «мертвых душах», бредовой системе и долге в 36 млн