Зарема Салихова: «Ларину сил и дожить до момента, когда его воспитанники услышат гимн России в международных соревнованиях»

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Зарема Салихова поддержала Николая Ларина

Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве.

«Это трагедия одного футбольного человека, который эффективно работал. Такое резонансное дело осталось без какого-либо внимания со стороны РФС. Значит, все прежние стандарты так и останутся. Тренерам проще вести занятия в оснащенных фитнес-центрах, чем идти в детский футбол.

Сколько тратят академии больших клубов на одного воспитанника и сколько выделяется в государственных школах? Никто не поднимал эти вопросы тогда, а сейчас вообще всем не до футбола. Ларину сил и дожить до момента, когда его воспитанники услышат гимн России на поле в международных соревнованиях», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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