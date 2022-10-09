Жоан Лапорта: «Барса» не может вечно жить на рычагах. Прежнее руководство ошиблось, желая конкурировать в финансовом плане с государственными клубами»

объяснил, почему при влезла в долги.

«Барса» не может вечно жить на рычагах, мы это знаем. Но финансовая ситуация клубов очень тревожна, потому что мы берем на себя все расходы и все риски.

38 команд продали телевизионные права компании CVC на 50 лет. Мы не очень хорошо представляли себе эту сделку и не считали ее целесообразной. Мы искали другие решения.

Предыдущее правление совершило ошибку, желая конкурировать в финансовом плане в темпе, заданном государственными клубами. За ними нет надзора, они не следуют правилам игры и имеют неограниченные финансовые ресурсы.

Это вынуждает нас или не иметь конкурентоспособного состава, или ставить под угрозу будущее с точки зрения экономики», – сказал президент «Барселоны».