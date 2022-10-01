объяснил, почему «Барселоне» пришлось использовать экономические рычаги.

«К сожалению, учитывая наследие, которое мы получили, у нас было только два варианта – использовать рычаги или начинать просить денег у людей. Была пандемия, были экономические трудности, ни правление, ни я не хотели просить денег. Нам пришлось продать активы, чтобы закрепить восстановление.

Вы можете быть спокойны, потому что в момент максимальной сложности мы продали [активы] по очень хорошей цене и без чрезмерного ущерба для будущих доходов клуба. Мы вышли на рынок, и у нас все хорошо получилось», – сказал президент «Барселоны».