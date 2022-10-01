Жоан Лапорта: «У «Барсы» было 2 варианта – использовать рычаги или просить денег. Мы продали активы по хорошей цене и без чрезмерного ущерба для будущих доходов»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта деньги Футбол

Жоан Лапорта объяснил, почему «Барселоне» пришлось использовать экономические рычаги. 

«К сожалению, учитывая наследие, которое мы получили, у нас было только два варианта – использовать рычаги или начинать просить денег у людей. Была пандемия, были экономические трудности, ни правление, ни я не хотели просить денег. Нам пришлось продать активы, чтобы закрепить восстановление.

Вы можете быть спокойны, потому что в момент максимальной сложности мы продали [активы] по очень хорошей цене и без чрезмерного ущерба для будущих доходов клуба. Мы вышли на рынок, и у нас все хорошо получилось», – сказал президент «Барселоны». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные