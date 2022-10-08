Лапорта о Суперлиге: «Если топ-клубы будут постоянно играть друг с другом – это утомительно, я бы устал. Победы маленьких команд красивы»

Президент «Барселоны» назвал минус .

«Я вступил в Суперлигу как представитель «Барсы», когда все уже было на достаточно продвинутой стадии.

Моей целью было – убрать закрытую лигу, мы должны сделать открытую Суперлигу, чтобы была меритократия (принцип, согласно которому на высокие роли должны выдвигаться наиболее способные, независимо от их происхождения и финансового достатка – прим. Sports.ru).

И еще одна вещь, которую надо сделать, – совместить Суперлигу с чемпионатами, это очень важно. Я верю в отдельные лиги в каждой стране, и для меня было бы ошибкой заменить национальные чемпионаты Суперлигой.

Я думаю, что если большие клубы станут постоянно играть друг с другом, это будет утомительно. Я бы устал от этого. Те из нас, кто любит футбол, в конце концов устали бы от этого.

Красиво и классно, когда команда поменьше побеждает большой клуб. Вспомните чемпионат Европы, который выиграла , – это очень красиво. Или когда выиграл чемпионат Англии – это было нечто особенное, это футбол.

Я думаю о Суперлиге, которая станет улучшенной Лигой чемпионов. С хорошим форматом это, безусловно, будет самое привлекательное соревнование в мире. Но в то же время нужно умело поддерживать национальные чемпионаты – это жизненно необходимо», – сказал Лапорта.