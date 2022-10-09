Жоан Лапорта: «Барса» поддерживает Суперлигу. Она сделает конкуренцию более равной. Там нет богачей, все по принципу меритократии»

заявил о поддержке проекта европейской Суперилиги.

Президент «Барселоны» считает, что поощряет неравенство. Из-за этого, в частности, по мнению Лапорты, остальные клубы влазят в долги.

«[УЕФА] дает больше власти клубам-государствам. Вот почему мы поддерживаем Суперлигу, она сделает конкуренцию более равной, так как будет основана на меритократии. Проект будет уважать национальные лиги.

Мы будем конкурировать с теми ресурсами, которые у нас есть. Мы, клубы, будем сами управлять своей судьбой. В Суперлиге нет богачей, это неверное утверждение. Турнир следует принципу солидарности и меритократии. И будет искать решения для всех клубов», – сказал Лапорта.