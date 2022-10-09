Грэм Сунесс: «В АПЛ будут играть за 2-е место, если у «Ман Сити» не случится катастрофы с травмами»

считает, что «Манчестер Сити» вне конкуренции в .

«Тоттенхэм» может претендовать на титул только в том случае, если у будет абсолютно кошмарный период с травмами. Думаю, это относится и к остальным клубам.

Полагаю, люди будут играть за второе место, если у «Манчестер Сити» не случится катастрофы с травмами. Вот насколько они хороши», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.