Грэм Сунесс: «В АПЛ будут играть за 2-е место, если у «Ман Сити» не случится катастрофы с травмами»

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Грэм Сунесс считает, что «Манчестер Сити» вне конкуренции в АПЛ.

«Тоттенхэм» может претендовать на титул только в том случае, если у «Ман Сити» будет абсолютно кошмарный период с травмами. Думаю, это относится и к остальным клубам.

Полагаю, люди будут играть за второе место, если у «Манчестер Сити» не случится катастрофы с травмами. Вот насколько они хороши», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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