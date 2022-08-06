Сунесс о Погба: «Соперники «МЮ» будут сожалеть о его уходе – он был единоличником, разрушителем раздевалки. Вирус, как назвал его Моуринью»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Грэм Сунесс Поль Погба Футбол

Грэм Сунесс высказался об уходе Поля Погба из «Манчестер Юнайтед»

Французский полузащитник перешел в «Ювентус» свободным агентом в это трансферное окно. 

«Мои взгляды на Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» – что он был трансферным провалом, что его отношение к делу нельзя оправдать, – были довольно жесткими в течение последних нескольких сезонов.

Все непосредственные соперники клуба будут сожалеть о его уходе, потому что он был единоличником, разрушителем раздевалки. Вирус, как однажды назвал его Жозе Моуринью», – написал бывший игрок и тренер «Ливерпуля» в своей колонке.

 

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