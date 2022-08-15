Сунесс о тен Хаге: «Часы тикают, такова природа работы тренером «МЮ». Требования в Нидерландах не сравнить с АПЛ»

поделился мнением о перспективах Эрика тен Хага в .

«Я думаю, что это трудное время для «Манчестер Юнайтед». Я не уверен, что эта группа игроков с этим тренером будет чем-то отличаться от того, что было в прошлом году. Я действительно не знаю, я думаю, что игроки, которых они пригласили, не изменят правила игры для них.

Я думаю, что часы для него [тен Хага] уже тикают, таков природа работы главным тренером «Манчестер Юнайтед» в настоящее время. От него ждут больших свершений, он добился успеха в «Аяксе», но в лиге, которая сильно уступает Премьер-лиге.

Требования там не идут ни в какое сравнение с тем, что он взвалил на свои плечи в Премьер-лиге, возглавив, возможно, самый большой клуб в мире», – сказал бывший игрок и тренер «Ливерпуля» в эфире talkSPORT.