Сунесс подвергся критике от футболисток за то, что назвал футбол «мужской игрой», говоря о борьбе на поле. Экс-игрок «Ливерпуля» заявил, что не жалеет о своих словах

подвергся критике из-за описания футбола как «мужской игры».

Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» анализировал матч «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2). Среди прочего он высказался о единоборствах в игре и подходе судьи Энтони Тэйлора к определению нарушений.

«Внезапно эта игра снова стала мужской. Наш футбол вернулся, я наслаждался игрой – играли мужчины, шел удар за ударом, и судья позволял им продолжать играть», – сказал Сунесс в эфире Sky Sports.

Ведущий Дейв Джонс сразу же после слов 69-летнего экс-футболиста сказал: «Это еще и женская игра».

После своих высказываний Сунесс подвергся критике со стороны бывших и нынешних футболисток. Экс-игрок женской сборной Англии Эниола Алуко осталась недовольна тем, что Грэм высказался так в присутствии Карен Карни, которая сыграла 144 матча за англичанок: «Неловкая ситуация. Это нехорошо».

Также реплику Сунесса осудила нападающая сборной Англии Бетани Инглэнд: «Какой позор говорить такое после лета, которое только что пережила эта страна». Инглэнд имела в виду победу сборной Англии на женском Евро-2022.

Вскоре Сунесс, выступая в эфире Talksport, прокомментировал произошедшее, отметив, что он не сожалеет о своих словах: «Ни об одном слове».

«Позвольте объяснить. Я годами защищаю идею, что судьи играют очень важную роль в успехе Премьер-лиги.

Сейчас нужно осторожно выбирать слова, я в этом не слишком хорош, но мы начинали становиться похожими на другие чемпионаты. Судьи постоянно свистели, игра прерывалась, смотреть на это было не очень интересно. Наш футбол всегда был уникальным, более «мясным», интенсивным, а мы начали отходить от этого.

В моих комментариях я отметил, что наша игра вернулась. Я помню, как играл в такой футбол. Наша лига станет лучше от этого, мы вернулись».

Тем не менее Sky Sports также опубликовал следующее заявление Сунесса: «Чтобы прояснить мои комментарии: я имел в виду два матча Премьер-лиги, которые я смотрел в прямом эфире в воскресенье, а не весь футбол. Футбол – игра, которой может наслаждаться каждый».

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