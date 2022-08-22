Грэм Сунесс: «Каземиро играл с великими, но сам не великий. Ему повезло быть частью этого «Реала»

скептически воспринял переход Каземиро из «Реала» в .

«Команда получает достаточно качественного футболиста. Он играл с великими, но сам по себе таковым не является и никогда не был.

Он поможет команде стать крепче в средней линии. При этом я не считаю, что он умеет отдавать длинные передачи, не думаю, что он поспособствует лучшей игре в исполнении партнеров. В полузащите «Реала» и так хватало сильных игроков.

Ему 30 лет, за него платят 60 млн фунтов с учетом бонусов. Это слишком крупная сумма. Но это «МЮ» – команда, которая всегда много платит. Я не думаю, что он сделает команду сильнее при владении мячом.

Мне кажется, ему повезло быть частью этого . Я никогда не стремился смотреть матчи ради Каземиро. Ради Бензема – да, других футболистов – определенно. Но Каземиро никогда не вызывал у меня особого интереса», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» Talksport.

От трансфера Каземиро я жду подвоха: не понимаю, почему такой топ сейчас выбирает «МЮ». Но все равно безумно счастлив