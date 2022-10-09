Дмитрий Губерниев: «Быстров – известный специалист по домашнему насилию, но он неправ. Даже если девушка тысячу раз это заслужила, что теперь, руку поднимать?»

отреагировал на слова про домашнее насилие.

Бывший футболист сборной России ранее высказался по поводу скандала вокруг игрока «Балтики» , которого девушка обвинила в избиении. Быстров допустил, что девушка могла заслужить это.

«Владимир Быстров – известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог. Он знает, о чем говорит.

Временами его реакции могут быть слишком эмоциональными. Даже если эта девушка тысячу раз это заслужила, то что теперь, руку поднимать? Мне кажется, Владимир Быстров неправ.

Мы полемизировали с Владимиром и на тему тренера волейбольной команды из Калининграда. Я не был согласен с Быстровым, а Володя со мной. Пожелаю моему другу Владимиру Быстрову, чтобы он никогда не стал жертвой домашнего насилия», – сказал Губерниев.