Быстров об имидже футболистов: «Все такие извращенцы, с проститутками и так далее У нас один человек спалился – все плохие»

высказался об имидже российских футболистов.

«У нас в России берут [из соцсетей] фотографии некоторых футболистов и всех под одну гребенку подписывают. Мол, вот они все такие извращенцы, ездят на [дорогих] машинах, с проститутками и так далее.

Один человек спалился – все они плохие. Говорят: «Почему плохо сыграли? Да потому что они были с проститутками!» – сказал полузащитник сборной России в эфире программы «Есть тема! на .