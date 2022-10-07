«Заслужила, может». Быстров об избиении Гогричиани своей девушки

высказался об избиении игроком «Балтики» своей девушки.

В четверг отстранила нападающего от работы с командой на фоне заявлений его подруги, обвинившей 22‑летнего футболиста в избиениях. Отмечается, что клуб проводит внутреннее расследование инцидента.

«Заслужила, может», – заявил бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

Форварда «Балтики» обвинили в жестоком избиении подруги. В России домашнее насилие декриминализировано