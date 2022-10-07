«Заслужила, может». Быстров об избиении Гогричиани своей девушки
Владимир Быстров высказался об избиении игроком «Балтики» своей девушки.
В четверг «Балтика» отстранила нападающего Гочу Гогричиани от работы с командой на фоне заявлений его подруги, обвинившей 22‑летнего футболиста в избиениях. Отмечается, что клуб проводит внутреннее расследование инцидента.
«Заслужила, может», – заявил бывший игрок «Зенита» и «Спартака».
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