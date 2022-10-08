Девушка игрока «Балтики» о Быстрове: «Видимо, он тоже применяет физическую силу в отношении женщин»
Девушка футболиста «Балтики» отреагировала на слова Владимира Быстрова о ее избиении.
В четверг «Балтика» отстранила нападающего Гочу Гогричиани от работы с командой на фоне заявлений его подруги Кристины Куддус, обвинившей 22‑летнего футболиста в избиениях.
Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» так отреагировал на эту историю: «Заслужила, может».
«Зачем комментировать слова неадекватного человека? Видимо, Быстров тоже позволяет себе применять физическую силу в отношении женщин», – сказала Куддус.
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