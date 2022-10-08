Девушка игрока «Балтики» о Быстрове: «Видимо, он тоже применяет физическую силу в отношении женщин»

Девушка футболиста «Балтики» отреагировала на слова о ее избиении.

В четверг отстранила нападающего от работы с командой на фоне заявлений его подруги Кристины Куддус, обвинившей 22‑летнего футболиста в избиениях.

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» так отреагировал на эту историю: «Заслужила, может».

«Зачем комментировать слова неадекватного человека? Видимо, Быстров тоже позволяет себе применять физическую силу в отношении женщин», – сказала Куддус.

Форварда «Балтики» обвинили в жестоком избиении подруги. В России домашнее насилие декриминализировано