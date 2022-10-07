резко высказался о словах про избиение девушки.

В четверг отстранила нападающего от работы с командой на фоне заявлений его подруги, обвинившей 22‑летнего футболиста в избиениях.

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» так отреагировал на эту историю: «Заслужила, может».

«Не представляю себе, как после такого найдутся люди, которые сядут с ним в один эфир. Но найдутся обязательно, поверьте…» – написал журналист и бывший комментатор .

Форварда «Балтики» обвинили в жестоком избиении подруги. В России домашнее насилие декриминализировано