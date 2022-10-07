Андронов о словах Быстрова об избиении девушки игроком «Балтики»: «Не представляю, как после такого найдутся люди, которые сядут с ним в эфир»
Алексей Андронов резко высказался о словах Владимира Быстрова про избиение девушки.
В четверг «Балтика» отстранила нападающего Гочу Гогричиани от работы с командой на фоне заявлений его подруги, обвинившей 22‑летнего футболиста в избиениях.
Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» так отреагировал на эту историю: «Заслужила, может».
«Не представляю себе, как после такого найдутся люди, которые сядут с ним в один эфир. Но найдутся обязательно, поверьте…» – написал журналист и бывший комментатор «Матч ТВ».
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