Андронов о словах Быстрова об избиении девушки игроком «Балтики»: «Не представляю, как после такого найдутся люди, которые сядут с ним в эфир»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия телевидение Балтика Алексей Андронов Матч ТВ Гоча Гогричиани 2000 Футбол

Алексей Андронов резко высказался о словах Владимира Быстрова про избиение девушки.

В четверг «Балтика» отстранила нападающего Гочу Гогричиани от работы с командой на фоне заявлений его подруги, обвинившей 22‑летнего футболиста в избиениях.

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» так отреагировал на эту историю: «Заслужила, может».

«Не представляю себе, как после такого найдутся люди, которые сядут с ним в один эфир. Но найдутся обязательно, поверьте…» – написал журналист и бывший комментатор «Матч ТВ».

Форварда «Балтики» обвинили в жестоком избиении подруги. В России домашнее насилие декриминализировано

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные