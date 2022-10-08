Семак о Fan ID: «Есть закон. Нужен диалог, надо объяснять людям, чтобы они понимали, для чего это нужно»

высказался о Fan ID.

– Малком и Клаудиньо не передумали менять гражданство?

– Нет, не передумали. Им нравится в России, все устраивает. Это их желание, это решение заслуживает уважения. – Ваши болельщики очень громко высказывались на тему Fan ID. Как лично вы к этому относитесь?

– Есть закон, все мы теряем от того, что недостаточное количество болельщиков ходит на трибуны.

Естественно, хотелось бы полных стадионов везде. Это футбольная атмосфера, которая добавляет футболистам драйва. Все мы хотим, чтобы стадионы заполнялись полностью, как везде.

Нужен диалог, нужно объяснять людям, чтобы они понимали, для чего это нужно. – Сегодняшняя атмосфера матча с соответствовала уровню Премьер-лиги?

– Конечно. То, как болеют в Воронеже… Это футбольный город, огромный ажиотаж перед матчем, болельщики во время игр всегда подгоняют команду, скандируют. Это приятно футболистам, такая атмосфера не может не нравиться, – сказал главный тренер .