«Раз государство ввело – значит, так должно быть. Отрицать это – не наше дело». Тимур Сулейманов о Fan ID

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о введении Fan ID в России.
– После принятия Fan ID на стадионах стало сильно меньше народу.
– Обидно, что людей на трибунах поубавилось. А что государство ввело эту систему – значит, так должно быть, не наше дело отрицать это.
Хотелось бы, чтобы Fan ID не был проблемой, чтобы люди себе его оформляли и приходили на стадион и болели за свои любимые клубы.
– Средняя посещаемость домашних игр «Пари НН» в этом сезоне – 6392 человека. В прошлом было меньше – 5969. На фоне Fan ID это аномалия?
– Просто у нас на стадионе все удобно, можно быстро оформить паспорт болельщика, – сказал Сулейманов.