Соломатин не оформит Fan ID: «Почему на концерт можно спокойно пойти по билету, а на футбол – нет?»

не собирается оформлять Fan ID.

– Вы ведь уже лет десять матчи смотрите исключительно с фанатской трибуны.

– Верно. Меня эта атмосфера поглотила. Старался выбираться на каждый матч, нередко отправлялся и на выездные.

Поймет мои ощущения только тот, кто сам хоть раз провел 90 минут на «фанатке». После такого драйва ни на центральную трибуну, ни в VIP-ложу вообще не тянет!

Но теперь из солидарности с болельщицким активом на стадион не хожу. Как и мои друзья.

– Решение окончательное и бесповоротное?

– Fan ID оформлять не собираюсь. Это моя принципиальная позиция.

Почему на концерт можно спокойно пойти по билету, а на футбол – нет? Поймите правильно – я никого не призываю к бойкоту. Но свой выбор сделал.

Впрочем, впереди круглый стол по теме Fan ID с участием депутатов Госдумы, представителей , клубов и фанатского актива. Надеюсь, совместными усилиями скорректируют контролирующие меры, выработают решение, которое устроит всех, – сказал бывший защитник армейцев.