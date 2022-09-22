Соломатин не оформит Fan ID: «Почему на концерт можно спокойно пойти по билету, а на футбол – нет?»

Андрей Соломатин не собирается оформлять Fan ID.
– Вы ведь уже лет десять матчи ЦСКА смотрите исключительно с фанатской трибуны.
– Верно. Меня эта атмосфера поглотила. Старался выбираться на каждый матч, нередко отправлялся и на выездные.
Поймет мои ощущения только тот, кто сам хоть раз провел 90 минут на «фанатке». После такого драйва ни на центральную трибуну, ни в VIP-ложу вообще не тянет!
Но теперь из солидарности с болельщицким активом на стадион не хожу. Как и мои друзья.
– Решение окончательное и бесповоротное?
– Fan ID оформлять не собираюсь. Это моя принципиальная позиция.
Почему на концерт можно спокойно пойти по билету, а на футбол – нет? Поймите правильно – я никого не призываю к бойкоту. Но свой выбор сделал.
Впрочем, впереди круглый стол по теме Fan ID с участием депутатов Госдумы, представителей РФС, клубов и фанатского актива. Надеюсь, совместными усилиями скорректируют контролирующие меры, выработают решение, которое устроит всех, – сказал бывший защитник армейцев.