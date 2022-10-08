«Зенит» не проигрывает в этой РПЛ – 9 побед и 3 ничьих
«Зенит» продлил серию без поражений в чемпионате России.
Клуб из Санкт-Петербурга на выезде сыграл вничью с «Факелом» (1:1) в 12-м туре Мир РПЛ.
«Зенит» остается единственной командой, которая еще не проигрывала в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.
Команда тренера Сергея Семака одержала 9 побед и 3 раза сыграла вничью.
«Зенит» набрал 30 очков и лидирует в таблице. ЦСКА идет вторым и имеет 23 балла и матч в запасе.
16 октября «Зенит» в гостях сыграет с «Пари НН» (0:1), которому уступил в 30-м туре прошлого чемпионата России.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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