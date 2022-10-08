«Зенит» не проигрывает в этой РПЛ – 9 побед и 3 ничьих

«Зенит» продлил серию без поражений в чемпионате России.

Клуб из Санкт-Петербурга на выезде сыграл вничью с (1:1) в 12-м туре Мир .

остается единственной командой, которая еще не проигрывала в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

Команда тренера одержала 9 побед и 3 раза сыграла вничью.

«Зенит» набрал 30 очков и лидирует в таблице. ЦСКА идет вторым и имеет 23 балла и матч в запасе.

16 октября «Зенит» в гостях сыграет с «Пари НН» (0:1), которому уступил в 30-м туре прошлого чемпионата России.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.