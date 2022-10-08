У Малкома 13 (8+5) очков в РПЛ. Он догнал Промеса по «гол+пас»

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги Факел Квинси Промес Малком Футбол

Малком вышел на первое место в Мир РПЛ по системе «гол+пас».

25-летний хавбек «Зенита» сравнял счет в матче 12-го тура с «Факелом» (1:1, перерыв).

Теперь на счету бразильца 13 очков в 12 играх – 8 голов и 5 результативных передач.

Он догнал Квинси Промеса (9+4 в 11 матчах) из «Спартака», который завтра может улучшить свою статистику в игре с «Крыльями Советов».

Подробную статистику выступлений Малкома смотрите здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные