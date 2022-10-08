У Малкома 13 (8+5) очков в РПЛ. Он догнал Промеса по «гол+пас»
Малком вышел на первое место в Мир РПЛ по системе «гол+пас».
25-летний хавбек «Зенита» сравнял счет в матче 12-го тура с «Факелом» (1:1, перерыв).
Теперь на счету бразильца 13 очков в 12 играх – 8 голов и 5 результативных передач.
Он догнал Квинси Промеса (9+4 в 11 матчах) из «Спартака», который завтра может улучшить свою статистику в игре с «Крыльями Советов».
Подробную статистику выступлений Малкома смотрите здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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