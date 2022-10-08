Гонгадзе забил «Зениту», ЦСКА и «Динамо». У форварда «Факела» 3 гола в РПЛ за карьеру
Георгий Гонгадзе забивает в Мир РПЛ только топ-клубам.
26-летний форвард «Факела» открыл счет в домашнем матче 12-го тура Премьер-лиги с «Зенитом» (1:0, первый тайм).
Гонгадзе проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России в карьере. Ранее он забил в играх с «Динамо» (3:3) и ЦСКА (1:4).
Подробная статистика футболиста, проводящего 11-й матч в РПЛ, доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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