Гонгадзе забил «Зениту», ЦСКА и «Динамо». У форварда «Факела» 3 гола в РПЛ за карьеру

Георгий Гонгадзе забивает в Мир РПЛ только топ-клубам.

26-летний форвард открыл счет в домашнем матче 12-го тура Премьер-лиги с (1:0, первый тайм).

Гонгадзе проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России в карьере. Ранее он забил в играх с (3:3) и (1:4).

Подробная статистика футболиста, проводящего 11-й матч в , доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.