Чемпионат России. «Урал» примет «Химки», «Зенит» завтра сыграет с «Факелом», ЦСКА – с «Динамо»
«Урал» и «Химки» откроют 12-й тур Мир РПЛ.
В субботу «Зенит» сыграет на выезде с «Факелом», «Локомотив» – с «Сочи», ЦСКА примет «Динамо».
В воскресенье «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», а в заключительном матче тура сойдутся «Ростов» и «Краснодар».
12-й тур
- Дата проведения
- 7 октября, 17.30, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 8 октября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 8 октября, 16.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 9 октября, 14.00, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.30, «Газовик»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.30, «Лужники»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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