Чемпионат России. «Урал» примет «Химки», «Зенит» завтра сыграет с «Факелом», ЦСКА – с «Динамо»

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«Урал» и «Химки» откроют 12-й тур Мир РПЛ.

В субботу «Зенит» сыграет на выезде с «Факелом», «Локомотив» – с «Сочи», ЦСКА примет «Динамо».

В воскресенье «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», а в заключительном матче тура сойдутся «Ростов» и «Краснодар»

Чемпионат России

12-й тур

Урал – Химки
Дата проведения
7 октября, 17.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Зенит
Дата проведения
8 октября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Динамо
Дата проведения
8 октября, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Локомотив
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Крылья Советов
Дата проведения
9 октября, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Ахмат
Дата проведения
9 октября, 16.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торпедо – Пари НН
Дата проведения
9 октября, 16.30, «Лужники»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Краснодар
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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