Чемпионат России. «Урал» примет «Химки», «Зенит» завтра сыграет с «Факелом», ЦСКА – с «Динамо»

и «Химки» откроют 12-й тур Мир РПЛ.

В субботу сыграет на выезде с , – с , примет .

В воскресенье сыграет с «Крыльями Советов», а в заключительном матче тура сойдутся и .

Чемпионат России

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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