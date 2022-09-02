«Аякс» заработал 216,2 млн евро на трансферах летом – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «Бавария» – 8-я, «Юве» – 9-й

заработал за летнее трансферное окно больше всех клубов в Европе.

Как сообщает ESPN NL, этим летом амстердамский клуб получил от трансферов 216,2 млн евро. Вторым в списке стал (159,9 млн евро), третью строчку заняла (127,3 млн евро).

Топ-10 клубов по сумме выручки этим летом выглядит так:

1. «Аякс» – 216,2 млн евро;

2. «Манчестер Сити» – 159,9 млн евро;

3. «Бенфика» – 127,3 млн евро;

4. – 119,8 млн евро;

5. – 117 млн евро;

6. – 113,9 млн евро;

7. – 108,2 млн евро;

8. – 104,4 млн евро;

9. – 103,2 млн евро;

10. – 99 млн евро.