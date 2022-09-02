«Аякс» заработал 216,2 млн евро на трансферах летом – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «Бавария» – 8-я, «Юве» – 9-й

«Аякс» заработал за летнее трансферное окно больше всех клубов в Европе.
Как сообщает ESPN NL, этим летом амстердамский клуб получил от трансферов 216,2 млн евро. Вторым в списке стал «Манчестер Сити» (159,9 млн евро), третью строчку заняла «Бенфика» (127,3 млн евро).
Топ-10 клубов по сумме выручки этим летом выглядит так:
1. «Аякс» – 216,2 млн евро;
2. «Манчестер Сити» – 159,9 млн евро;
3. «Бенфика» – 127,3 млн евро;
4. «Спортинг» – 119,8 млн евро;
5. «Монако» – 117 млн евро;
6. «Брайтон» – 113,9 млн евро;
7. «Лидс» – 108,2 млн евро;
8. «Бавария» – 104,4 млн евро;
9. «Ювентус» – 103,2 млн евро;
10. «Лилль» – 99 млн евро.