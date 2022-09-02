Лишь 3 клуба не из АПЛ вошли в топ-10 по тратам за лето. Это «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария»

«Челси» в летнее трансферное окно потратил больше всех клубов Европы.

Как сообщает ESPN NL, этим летом лондонский клуб потратил на трансферы 278,9 млн евро. Вторым в списке стал «Манчестер Юнайтед» (238 млн евро), третью строчку занял (182 млн евро).

Топ-10 клубов по затратам этим летом выглядит так:

1. «Челси» – 278,9 млн евро;

2. – 238 млн евро;

3. «Вест Хэм» – 182 млн евро;

4. – 169,9 млн евро;

5. «Ноттингем Форест» – 161,9 млн евро;

6. – 153 млн евро;

7. – 147,5 млн евро;

8. «Манчестер Сити» – 139,5 млн евро;

9. «Бавария» – 137,5 млн евро;

10. «Вулверхэмптон» – 136,6 млн евро.

«Аякс» заработал 216,2 млн евро на трансферах летом – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «Бавария» – 8-я, «Юве» – 9-й

Итоги трансферного окна: «Челси» потратил больше всех, Антони – самый дорогой, «Реал» все вложил в одного игрока