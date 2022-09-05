«Ман Сити» потратил 1,064 млрд евро с учетом бонусов на игроков нынешнего состава – больше всех. «МЮ» – 2-й, «ПСЖ» – 4-й, «Реал» – 6-й, «Барса» – 7-я

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус Ньюкасл Вест Хэм Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Тоттенхэм деньги Футбол

«Манчестер Сити» потратил больше всех денег на покупку игроков из нынешнего состава. 

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг трансферных трат среди команд из топ-5 европейских лиг. Места в рейтинге распределялись в зависимости от общей суммы трансферов с учетом бонусных выплат.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» (1,013 млрд евро без учета бонусов / 1,064 млрд – с бонусами)

2. «Манчестер Юнайтед» (852 млн / 1,001 млрд)

3. «Челси» (812 млн / 881 млн)

4. «ПСЖ» (772 млн / 847 млн)

5. «Ливерпуль» (662 млн / 777 млн)

6. «Реал» (637 млн / 721 млн)

7. «Барселона» (493 млн / 626 млн)

8. «Арсенал» (487 млн / 534 млн)

9. «Тоттенхэм» (423 млн / 519 млн)

10. «Атлетико» (472 млн / 502 млн)

11. «Бавария» (439 млн / 499 млн)

12. «Ньюкасл» (429 млн / 481 млн)

13. «Ювентус» (410 млн / 473 млн)

14. «Вест Хэм» (362 млн / 423 млн)

15. «Астон Вилла» (350 млн / 397 млн).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные