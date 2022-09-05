«Ман Сити» потратил 1,064 млрд евро с учетом бонусов на игроков нынешнего состава – больше всех. «МЮ» – 2-й, «ПСЖ» – 4-й, «Реал» – 6-й, «Барса» – 7-я

«Манчестер Сити» потратил больше всех денег на покупку игроков из нынешнего состава.
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг трансферных трат среди команд из топ-5 европейских лиг. Места в рейтинге распределялись в зависимости от общей суммы трансферов с учетом бонусных выплат.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» (1,013 млрд евро без учета бонусов / 1,064 млрд – с бонусами)
2. «Манчестер Юнайтед» (852 млн / 1,001 млрд)
3. «Челси» (812 млн / 881 млн)
4. «ПСЖ» (772 млн / 847 млн)
5. «Ливерпуль» (662 млн / 777 млн)
6. «Реал» (637 млн / 721 млн)
7. «Барселона» (493 млн / 626 млн)
8. «Арсенал» (487 млн / 534 млн)
9. «Тоттенхэм» (423 млн / 519 млн)
10. «Атлетико» (472 млн / 502 млн)
11. «Бавария» (439 млн / 499 млн)
12. «Ньюкасл» (429 млн / 481 млн)
13. «Ювентус» (410 млн / 473 млн)
14. «Вест Хэм» (362 млн / 423 млн)
15. «Астон Вилла» (350 млн / 397 млн).