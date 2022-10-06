Девушка Гогричиани: «История Кокорина и Мамаева показательна – наказали обоих. Почему это должно сойти Гоче с рук?»

Девушка нападающего «Балтики» рассчитывает, что футболист не избежит наказания.

Кристина Куддус обвиняет 22-летнего игрока в избиении.

– Чему этот конфликт должен научить Гочу и вас?

– Такие случаи должны всегда учить мужчин: девушку никогда нельзя бить. Он никогда не должен проявлять физическую силу в отношении девушки. Можно остановить ее, успокоить и поговорить. Но никак не трогать ее!

Еще всем должно стать ясно: за свои поступки всегда нужно нести ответственность. Просто так ничего с рук не сойдет. Из-за того, что сейчас делает «Балтика», футболисты этой команды (не дай Бог, конечно) могут подумать: «Ну окей. Раз его прикрыли, значит, ничего страшного и со мной не будет». Какой пример подает ?

История Кокорина и Мамаева была показательной – тогда наказание последовало для обоих. Все тогда поняли: не получится бить людей просто так, чтобы это не сошло с рук. А фамилии Кокорин и Мамаев явно погромче чем Гогричиани. Тогда почему случившееся должно сойти Гоче с рук? – сказала Куддус.

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