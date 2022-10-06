Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Гогричиани выгонят из «Балтики» и он понесет заслуженное наказание»

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Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что игрок «Балтики» Гоча Гогричиани избил свою девушку.

«Надеюсь, что Гогричиани получит по заслугам. Он негодяй, если это сделал.

Понятно, что появляются слухи о невиновности футболиста. Но сигналы о рукоприкладстве были и раньше.

Поэтому надеюсь, что игрока выгонят из клуба и он понесет заслуженное наказание. Таким людям не место в футболе», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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