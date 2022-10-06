Отец Гогричиани об обвинении сына в избиении девушки: «Она постоянно его провоцировала, все заранее запланировала. Чтобы сломать нос, а потом еще раз – надо быть животным»

Отец форварда «Балтики» отреагировал на обвинения девушки сына в домашнем насилии.

Калиниградский клуб сегодня отстранил 22-летнего футболиста на фоне заявлений его подруги Кристины Куддус, обвинившей Гогричиани в избиении. Девушка заявила: «Он сломал мне нос, бил ногой, душил».

«Мы только что общались с сыном. Как я все понял, она очень некрасиво поступила. Написать такие вещи… Я даже не знаю, как можно вообще представить даже такое: якобы ей сломали нос, она уехала в Москву, сделала операцию, а потом вернулась к нему обратно в Калининград, чтобы он ей заново сломал нос! Это вообще логично? Это же ни в какие ворота не лезет!

Клевета ли это? Она даже сама рассказывает, как на третий день после операции на носу поехала в Калининград. Это нереально! Я сам себе ломал нос трижды, знаю, что это такое, что такое гипс и какая гематома остается. Глаза торчат, а все остальное синее с обеих сторон… Ездить по дороге с таким лицом просто физически невозможно. Почему она такие вещи написала, я этого не могу понять…

Есть ли объяснение у сына? Все из‑за ревности с ее стороны. Я выслушал все от Гочи. Она дома поднимает такую шумиху, говорит ему, что он никуда от нее не уйдет, останется здесь, начинает ломать мебель, все, что есть в комнате. Это все было перед отъездом в Москву.

То есть она постоянно его провоцировала. Рано или поздно все это должно было случиться, как я понял, она на это была готова. То есть она все это заранее запланировала. Это не просто так произошло, все было спланировано! Это обидно.

Чтобы один раз сломать нос, а потом то же самое сделать через три дня… Это надо быть животным, а не человеком», – сказал Гоча Гогричиани-старший.

Форварда «Балтики» обвинили в жестоком избиении подруги. В России домашнее насилие декриминализировано