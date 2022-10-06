Отец Гогричиани: «Жизнь у Гочи только начинается. Если он потеряет веру, ему будет очень тяжело»

Отец Гочи Гогричиани рассказал, о чем поговорит с сыном при встрече.

Девушка 22-летнего нападающего «Балтики» обвинила его в избиении.

– Что первое скажете, когда увидитесь с сыном?

– Жизнь у Гочи только начинается – ему 22 года. Если сейчас он потеряет веру, ему будет очень тяжело в дальнейшем.

Сделаю все, чтобы этого не произошло. Пообщаемся как отец с сыном, – сказал Гоча Гогричиани-старший.

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