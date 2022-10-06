Лопетеги может возглавить «Вулверхэмптон». Переговоры пройдут в ближайшее время

может возглавить .

56-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Севильи» после поражения от дортмундской «Боруссии» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4). Он возглавлял андалусийскую команду с 2019 года.

В ближайшее время «Вулвс» проведут переговоры с Лопетеги, сообщает The Athletic. Главный вопрос заключается в том, готов ли он приступить к новой работе сразу после отставки из «Севильи». Если руководство английского клуба убедится, что тренер готов возглавить команду, то он станет главным претендентом на эту должность.

Окончательное решение о назначении нового главного тренера будет принято не раньше следующей недели.

«Вулверхэмптон» уволил с поста главного тренера 2 октября. После 8 проведенных туров «волки» набрали 6 очков и занимают 18-е место в турнирной таблице.