Хулен Лопетеги: «Гвардиола – лучший тренер мира»

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Хулен Лопетеги считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

– Гвардиола – лучший тренер в истории?

– Да, да. Я так думаю. Обычно сложно сказать, кто лучший, а кто – худший, но я считаю, что Гвардиола – лучший тренер мира. Он умеет делать свои команды стабильными, и его клубы постоянно прогрессируют, – сказал тренер «Севильи».

Сегодня «Севилья» дома сыграет с «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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