Хулен Лопетеги: «Гвардиола – лучший тренер мира»

считает лучшим тренером мира.

– Гвардиола – лучший тренер в истории?

– Да, да. Я так думаю. Обычно сложно сказать, кто лучший, а кто – худший, но я считаю, что Гвардиола – лучший тренер мира. Он умеет делать свои команды стабильными, и его клубы постоянно прогрессируют, – сказал тренер «Севильи».

Сегодня дома сыграет с в матче группового этапа чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.