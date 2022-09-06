Хулен Лопетеги: «Гвардиола – лучший тренер мира»

Хулен Лопетеги считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.
– Гвардиола – лучший тренер в истории?
– Да, да. Я так думаю. Обычно сложно сказать, кто лучший, а кто – худший, но я считаю, что Гвардиола – лучший тренер мира. Он умеет делать свои команды стабильными, и его клубы постоянно прогрессируют, – сказал тренер «Севильи».
Сегодня «Севилья» дома сыграет с «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.