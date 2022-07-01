Де Йонг и Траоре покинули «Барселону», Люк переходит в ПСВ

сообщила об уходе Люка де Йонга и .

Сроки арендных соглашений с форвардом и вингером истекли. Люк вернулся в «Севилью», Адама – в .

Де Йонг близок к возвращению в . Он уже прошел медосмотр в , клубы завершают переговоры.

Люк забил 7 голов в 29 матчах за «Барсу», его статистика – здесь.

Траоре – воспитанник сине-гранатовых, он вернулся в клуб зимой. У него 1 гол и 4 результативных паса в 20 играх за первую команду, его статистика – здесь.

Фото: psv.nl