Де Йонг и Траоре покинули «Барселону», Люк переходит в ПСВ

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«Барселона» сообщила об уходе Люка де Йонга и Адама Траоре.

Сроки арендных соглашений с форвардом и вингером истекли. Люк вернулся в «Севилью», Адама – в «Вулверхэмптон».

Де Йонг близок к возвращению в Нидерланды. Он уже прошел медосмотр в ПСВ, клубы завершают переговоры.

Люк забил 7 голов в 29 матчах за «Барсу», его статистика – здесь.

Траоре – воспитанник сине-гранатовых, он вернулся в клуб зимой. У него 1 гол и 4 результативных паса в 20 играх за первую команду, его статистика – здесь.

Фото: psv.nl

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