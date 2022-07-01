Де Йонг и Траоре покинули «Барселону», Люк переходит в ПСВ

«Барселона» сообщила об уходе Люка де Йонга и Адама Траоре.
Сроки арендных соглашений с форвардом и вингером истекли. Люк вернулся в «Севилью», Адама – в «Вулверхэмптон».
Де Йонг близок к возвращению в Нидерланды. Он уже прошел медосмотр в ПСВ, клубы завершают переговоры.
Люк забил 7 голов в 29 матчах за «Барсу», его статистика – здесь.
Траоре – воспитанник сине-гранатовых, он вернулся в клуб зимой. У него 1 гол и 4 результативных паса в 20 играх за первую команду, его статистика – здесь.
Фото: psv.nl