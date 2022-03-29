Энрике откажет «МЮ», так как не хочет создать проблемы сборной Испании. Тен Хаг ждет, что решит клуб

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«Манчестер Юнайтед» продолжает искать нового главного тренера.

Собеседование с тренером «Аякса» Эриком тен Хагом прошло хорошо, у обеих сторон осталось приятное впечатление от общения. Сейчас 52-летний специалист ждет, какое решение примет «МЮ».

От работы с «Юнайтед» откажется Луис Энрике. Он не хочет создавать проблемы для сборной Испании перед ЧМ-2022 и намерен полностью сосредоточиться на работе с национальной командой.

Тренер «Севильи» Хулен Лопетеги, который сегодня заявил о намерении остаться в андалусийском клубе, всегда входил в шорт-лист «Манчестер Юнайтед», но никогда не был фаворитом в борьбе за этот пост.

Сейчас фаворитами являются Эрик тен Хаг и Маурисио Почеттино, работающий с «ПСЖ».

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