Энрике откажет «МЮ», так как не хочет создать проблемы сборной Испании. Тен Хаг ждет, что решит клуб

продолжает искать нового главного тренера.

Собеседование с тренером Эриком тен Хагом прошло хорошо, у обеих сторон осталось приятное впечатление от общения. Сейчас 52-летний специалист ждет, какое решение примет «МЮ».

От работы с «Юнайтед» откажется Луис Энрике. Он не хочет создавать проблемы для сборной перед и намерен полностью сосредоточиться на работе с национальной командой.

Тренер «Севильи» Хулен Лопетеги, который сегодня заявил о намерении остаться в андалусийском клубе, всегда входил в шорт-лист «Манчестер Юнайтед», но никогда не был фаворитом в борьбе за этот пост.

Сейчас фаворитами являются Эрик тен Хаг и Маурисио Почеттино, работающий с .