«Барса» не подпишет Солера, хотя контракт был согласован. Клуб хочет найти замену Бускетсу

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«Барселона» не подпишет полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера.

Представители каталонского клуба сообщили окружению игрока, что «Барса» не станет делать предложение о его трансфере несмотря на то, что на протяжении двух месяцев сине-гранатовые контактировали с ним и достигли договоренности об условиях личного контракта.

Теперь Солер ждет предложений от зарубежных клубов. Серьезный интерес к Карлосу проявляют «Атлетико» и «Севилья».

У «Барселоны» другие приоритеты. Кроме того, финансовая ситуация в клубе не позволяет делать большие вложения.

Если Френки де Йонг покинет клуб, «Барса» сосредоточится на поиске прямой замены Серджи Бускетсу. Один из кандидатов – хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш.

В минувшем сезоне 25-летний испанец провел 38 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 5 передач. Его статистика доступна здесь.

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