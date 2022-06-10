«Барса» не подпишет Солера, хотя контракт был согласован. Клуб хочет найти замену Бускетсу

не подпишет полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера.

Представители каталонского клуба сообщили окружению игрока, что «Барса» не станет делать предложение о его трансфере несмотря на то, что на протяжении двух месяцев сине-гранатовые контактировали с ним и достигли договоренности об условиях личного контракта.

Теперь Солер ждет предложений от зарубежных клубов. Серьезный интерес к Карлосу проявляют и .

У «Барселоны» другие приоритеты. Кроме того, финансовая ситуация в клубе не позволяет делать большие вложения.

Если Френки де Йонг покинет клуб, «Барса» сосредоточится на поиске прямой замены . Один из кандидатов – хавбек Рубен Невеш.

В минувшем сезоне 25-летний испанец провел 38 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 5 передач. Его статистика доступна здесь.