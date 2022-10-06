Дюков о заявке Украины на ЧМ-2030: «Не вижу коммерческой логики. Кроме политики ничего не вижу»

Александр Дюков считает присоединение к заявке на проведение политическим шагом.

– ФФУ заявила, что будет претендовать с Испанией и Португалией на ЧМ‑2030. Ваше мнение?

– Это их право. Заявка требует изучения, но если дать экспресс‑анализ, то на данный момент я не вижу какой‑то коммерческой и маркетинговой логики, логистической синергии от такой заявки.

Мне кажется, первоначальная заявка и была достаточно сильной и присоединение третьей стороны не сделает ее сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу, – сказал президент .