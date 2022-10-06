Дюков о заявке Украины на ЧМ-2030: «Не вижу коммерческой логики. Кроме политики ничего не вижу»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Португалии по футболу премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу РФС Александр Дюков УАФ ЧМ-2030 Матч ТВ Футбол

Александр Дюков считает присоединение Украины к заявке на проведение ЧМ-2030 политическим шагом.

– ФФУ заявила, что будет претендовать с Испанией и Португалией на ЧМ‑2030. Ваше мнение?

– Это их право. Заявка требует изучения, но если дать экспресс‑анализ, то на данный момент я не вижу какой‑то коммерческой и маркетинговой логики, логистической синергии от такой заявки.

Мне кажется, первоначальная заявка Испании и Португалии была достаточно сильной и присоединение третьей стороны не сделает ее сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу, – сказал президент РФС.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные