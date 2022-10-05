Дюков о матче с Боснией: «Ждем 10 октября. Хотим сыграть с сильнейшими, встреча необходима»

Президент РФС оценил вероятность проведения матча сборных России и Боснии и Герцеговины.

– Будет ли матч с Боснией?

– На данный момент исходим из того, что мы договорились с федерацией, что игра состоится. Да, есть заявления ряда игроков о том, что они откажутся принять участие в матче.

Конечно, мы хотим сыграть с сильнейшими. Но даже если кто‑то из лидеров не приедет, встреча необходима. Потому что понимаем, что возвращение нашей сборной будет постепенным, такие матчи надо проводить.

Что касается подтверждения, то мы ждем 10 октября. Именно в этот день федерация Боснии даст окончательный ответ. Мы ведем подготовку к матчу.

– А по Ирану? Может ли матч состояться в Дохе?

– Договорились, что матч должен пройти. Другой информации пока нет. Подготовка идет в штатном режиме.

Нам важно провести эту игру, поскольку сборная – сильная команда, занимает высокое место в рейтинге ФИФА.

Что касается места, то игру сложно провести в России с точки зрения логистики. Поэтому она состоится или в Иране, или в Катаре, – сказал .

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