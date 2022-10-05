Журналист As: «Включение Украины в совместную заявку – инициатива испанской федерации. Это символический жест и больше, чем просто партнерство по организации ЧМ»

Включение Украины в заявку на проведение было инициативой испанской стороны.

Об этом рассказал журналист испанского издания As Мануэль Де Хуан.

– Какие ваши мысли о совместной заявки Украины с Испанией и Португалией на ЧМ-2030?

– Насколько знаю, это была инициатива испанской федерации по включению Украины в совместную заявку. Это такой символический жест и больше, чем просто партнерство по организации чемпионата мира.

– Как в Испании относятся к этому?

– Люди в Испании согласны с таким жестом. Они довольно спокойно отнеслись к этому – не было ни протеста, ни больших аплодисментов данному решению. Но в целом, я хотел бы подчеркнуть, что большинство людей рассматривают это как хороший символический жест.

– Для чего это нужно и Португалии?

– По поводу я не могу ответить. Что касается Испании, насколько я знаю, у главы государства в последнее время возникли проблемы: его популярность сейчас невысока. Этот жест также поможет ему выступить в поддержку Украины, что одобряет большинство людей в Испании, – сказал Де Хуан.