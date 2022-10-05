Дюков об отстранении России: «Можно рассчитывать на изменения к лучшему, судя по последним новостям. УЕФА и ФИФА могут изменить решение в диалоге»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Александр Дюков Матч ТВ Футбол

Александр Дюков высказался об отстранении российских команд от международных турниров. 

«ФИФА и УЕФА знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Их решение было принято на основании [того], чтобы обеспечить безопасность и сохранить целостность соревнований.

В диалоге УЕФА и ФИФА могут изменить решение, но сколько на это уйдет времени, ответить сейчас сложно. Судя по последним новостям, можно рассчитывать, что в ближайшее время будут изменения к лучшему», – сказал президент РФС

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные