Дюков об отстранении России: «Можно рассчитывать на изменения к лучшему, судя по последним новостям. УЕФА и ФИФА могут изменить решение в диалоге»

высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«ФИФА и знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Их решение было принято на основании [того], чтобы обеспечить безопасность и сохранить целостность соревнований.

В диалоге УЕФА и могут изменить решение, но сколько на это уйдет времени, ответить сейчас сложно. Судя по последним новостям, можно рассчитывать, что в ближайшее время будут изменения к лучшему», – сказал президент .