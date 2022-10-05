Дюков об отстранении России: «Можно рассчитывать на изменения к лучшему, судя по последним новостям. УЕФА и ФИФА могут изменить решение в диалоге»
Александр Дюков высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
«ФИФА и УЕФА знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Их решение было принято на основании [того], чтобы обеспечить безопасность и сохранить целостность соревнований.
В диалоге УЕФА и ФИФА могут изменить решение, но сколько на это уйдет времени, ответить сейчас сложно. Судя по последним новостям, можно рассчитывать, что в ближайшее время будут изменения к лучшему», – сказал президент РФС.
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