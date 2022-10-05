Депутат Журова о ЧМ-2030: «Если мы говорим, что спорт вне политики, то мы не должны осуждать Украину, которая подает заявку»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Португалии по футболу Сборная Испании по футболу Светлана Журова Государственная дума ЧМ-2030 Политика Футбол

Светлана Журова отреагировала на присоединение Украины к заявке на проведение ЧМ-2030.

Украину включили в совместную заявку Испании и Португалии

«Если мы говорим о том, что спорт вне политики, то мы не должны осуждать Украину, которая подает подобную заявку.

Я слышала высказывания, что там еще идут боевые действия, Украину надо наказать за то, что они бомбят и бомбили восемь лет Донбасс. Мы говорим, что спорт вне политики. Мы должны так себя вести и по отношению к Украине. У них тоже есть болельщики, которые любят спорт. Я здесь занимаю нейтральную позицию. Спорт должен быть для всех.

Если Украина хочет провести турнир, то пусть проводит. Они имеют право провести чемпионат, если к тому времени они будут готовы.

Мы же знаем, что во время пандемии многие страны отказывались от проведения соревнований. Хотя они имели возможности и ресурсы. И нам давали большее количество матчей, например, на чемпионате Европы.

Вопрос в том, поймут ли люди на Украине лишние траты на проведение чемпионата мира. Возможно, деньги потребуются на другие задачи», – сказала депутат Госдумы РФ. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные