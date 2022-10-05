Депутат Журова о ЧМ-2030: «Если мы говорим, что спорт вне политики, то мы не должны осуждать Украину, которая подает заявку»

Светлана Журова отреагировала на присоединение Украины к заявке на проведение .

Украину включили в совместную заявку и .

«Если мы говорим о том, что спорт вне политики, то мы не должны осуждать Украину, которая подает подобную заявку.

Я слышала высказывания, что там еще идут боевые действия, Украину надо наказать за то, что они бомбят и бомбили восемь лет Донбасс. Мы говорим, что спорт вне политики. Мы должны так себя вести и по отношению к Украине. У них тоже есть болельщики, которые любят спорт. Я здесь занимаю нейтральную позицию. Спорт должен быть для всех.

Если Украина хочет провести турнир, то пусть проводит. Они имеют право провести чемпионат, если к тому времени они будут готовы.

Мы же знаем, что во время пандемии многие страны отказывались от проведения соревнований. Хотя они имели возможности и ресурсы. И нам давали большее количество матчей, например, на чемпионате Европы.

Вопрос в том, поймут ли люди на Украине лишние траты на проведение чемпионата мира. Возможно, деньги потребуются на другие задачи», – сказала депутат Госдумы РФ.