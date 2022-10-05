Дюков о Мир РПЛ: «Есть большая разница между первой и второй восьмеркой. Это говорит о том, что мы правильно решили не увеличивать количество клубов»

считает, что решение не расширять было верным.

«Что мне нравится в чемпионате, мы играем в футбол, много интересных матчей. Кто‑то считает, что уровень снизился, кто‑то считает, что нет. Судить сложно. Чтобы это понять, нужны международные матчи. С одной стороны, уехали сильные легионеры, с другой – приехали другие сильные футболисты.

Что бы я отметил: то, что если смотреть на статистику по интенсивности, то футбол в этом сезоне более интенсивный, чем в прошлом. И в целом мы год от года видим, что с 2019‑го интенсивность растет. И это радует. Лига стала моложе, все больше молодых футболистов получают практику, также лига получит рекордные доходы – более 10 миллиардов рублей.

Если прибавить сюда рост призового фонда от Кубка России, можно говорить о достаточно серьезных деньгах для клубов РПЛ.

Что не радует. Мы видим, что есть большая разница между первой и второй восьмеркой. На это есть свои причины. Но эта разница говорит о том, что в свое время правильно решили не увеличивать количество клубов в РПЛ и сохранить 16, не увеличивая до 18 или 20», – сказал президент .