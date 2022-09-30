Тикнизян о смене спортивного гражданства: «Звонили из Армении полгода назад. Сейчас «Локо» для меня важнее любых сборных»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможной смене спортивного гражданства.

– Ты имеешь право на смену спортивного гражданство?

– Да, но тут вопрос желания.

– Что у тебя с этим?

– Пока ничего.

– Тебя звонят из Армении?

– Нет. Звонили. Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: «Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да».

Все будет зависеть от того, примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем.

– Когда они последний раз с тобой связывались?

– Наверное, полгода назад.

– Получается, сейчас ты ждешь Россию?

– Я ничего не жду. Жду, что моя команда будет побеждать – для меня сейчас это важнее любых сборных. Хочу, чтобы «Локомотив» поднялся в таблице как можно выше. А сборная для меня на данный момент второстепенна, – сказал Тикнизян.

На счету левого защитника 7 матчей в сборной России U21. В этом сезоне он сыграл в 12 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.