«К Захаряну по поводу смены гражданства мы не обращались». Федерация футбола Армении о хавбеке «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва сборная Армении по футболу Федерация футбола Армении Матч ТВ Арсен Захарян Футбол

В Федерации футбола Армении заявили, что не осуждали с Арсеном Захаряном смену гражданства.

Об этом сообщил пресс‑секретарь FFA Айк Карапетян.

«Федерация футбола Армении, во‑первых, не комментирует публикации отдельных журналистов.

Во‑вторых, мы еще раз заверяем, что не обращались к Арсену Захаряну по поводу смены гражданства», – заявил Карапетян.

Вчера появилась информация о том, что полузащитник «Динамо» может получить гражданство Армении. Также утверждалось, что ФИФА может разрешить ему сменить сборную.

На счету Захаряна четыре матча за сборную России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные