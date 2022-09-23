«К Захаряну по поводу смены гражданства мы не обращались». Федерация футбола Армении о хавбеке «Динамо»

В Федерации футбола Армении заявили, что не осуждали с смену гражданства.

Об этом сообщил пресс‑секретарь FFA Айк Карапетян.

« , во‑первых, не комментирует публикации отдельных журналистов.

Во‑вторых, мы еще раз заверяем, что не обращались к Арсену Захаряну по поводу смены гражданства», – заявил Карапетян.

Вчера появилась информация о том, что полузащитник может получить гражданство Армении. Также утверждалось, что ФИФА может разрешить ему сменить сборную.

На счету Захаряна четыре матча за сборную России.