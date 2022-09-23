«К Захаряну по поводу смены гражданства мы не обращались». Федерация футбола Армении о хавбеке «Динамо»

В Федерации футбола Армении заявили, что не осуждали с Арсеном Захаряном смену гражданства.
Об этом сообщил пресс‑секретарь FFA Айк Карапетян.
«Федерация футбола Армении, во‑первых, не комментирует публикации отдельных журналистов.
Во‑вторых, мы еще раз заверяем, что не обращались к Арсену Захаряну по поводу смены гражданства», – заявил Карапетян.
Вчера появилась информация о том, что полузащитник «Динамо» может получить гражданство Армении. Также утверждалось, что ФИФА может разрешить ему сменить сборную.
На счету Захаряна четыре матча за сборную России.