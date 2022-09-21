Виталий Кафанов: «Зимой мог сказать, что у сборной России два первых номера – Гильерме и Сафонов. Сейчас Сафонов номер один »

объяснил принцип вызова вратарей в сборную России.

«Я говорю Карпину, кого нужно вызывать. Он доверяет мне. Но я все равно объясняю, почему сделал выбор. Полемика с ним? Нет, полное доверие.

Селихов? Рассматривали его. Но он сыграл не весь отрезок. Они менялись с Максименко. Саша был в списке, я общался с ним. Рассказывал о требованиях сборной.

Основной вратарь сборной? Зимой я мог сказать, что у нас два первых номера. Гильерме и . Сейчас номер один – Сафонов», – сказал тренер вратарей сборной России.