Виталий Кафанов: «Зимой мог сказать, что у сборной России два первых номера – Гильерме и Сафонов. Сейчас Сафонов номер один »

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Гильерме Виталий Кафанов Краснодар Александр Селихов Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Виталий Кафанов объяснил принцип вызова вратарей в сборную России.

«Я говорю Карпину, кого нужно вызывать. Он доверяет мне. Но я все равно объясняю, почему сделал выбор. Полемика с ним? Нет, полное доверие.

Селихов? Рассматривали его. Но он сыграл не весь отрезок. Они менялись с Максименко. Саша был в списке, я общался с ним. Рассказывал о требованиях сборной.

Основной вратарь сборной? Зимой я мог сказать, что у нас два первых номера. Гильерме и Матвей Сафонов. Сейчас номер один – Сафонов», – сказал тренер вратарей сборной России. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные