Юрист Прокопец о Захаряне в сборной Армении: «Нет правил, которые позволят это сделать. Может, ФИФА их поменяет»

Спортивный юрист оценил вероятность выступлений за сборную Армении.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной России и рассматривает получение гражданства Армении, а ФИФА может разрешить ему сменить сборную. В Федерация футбола Армении заявили: «К Захаряну по поводу смены гражданства мы не обращались».

«Гражданство сменить можно. Что касается выступлений за сборную, то по существующим правилам это невозможно.

Я не знаю, какие правила будут. Может быть, Захарян знает лучше, чем мы. Может, он знает, что эти правила будут изменены для сборной России. Потому что очевидно, что сборная России не сыграет до июля 2024 года в официальных матчах.

Может, ФИФА поменяет эти правила, не знаю. Таких исключений для футболистов до сих пор никто не делал. На данный момент не существует правил, которые позволят это сделать. Но я не могу дать гарантий, что эти правила не появятся. Мы же не знаем, что придет в голову , – сказал .