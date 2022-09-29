«Ман Сити» узнает у Бернарду, хочет ли он уйти в «Барсу» летом. Хави хочет видеть его в команде

узнает у , хочет ли он перейти в «Барселону».

Как пишет The Times, английский клуб планирует провести переговоры с 28-летним футболистом, чтобы выяснить, каковы его планы на будущее.

Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы следующим летом клуб сделал еще одно предложение о трансфере Силвы.

пыталась подписать Бернарду прошлым летом, но не смогла предложить за него 80 млн фунтов, которые требовал «Ман Сити». Тогда португалец был заинтересован в переходе, поэтому сейчас «горожане» хотят выяснить у игрока, собирается ли он сменить клуб летом.

Ранее появилась информация о том, что манчестерский клуб не будет удерживать Бернарду, если за него предложат требуемые 80 млн фунтов.

В августе «Ман Сити» также отклонил предложение «ПСЖ» о трансфере Силвы, так как игрок был заинтересован лишь в переходе в команду из .

Срок действующего контракта Бернарду с «Сити» истекает через 2,5 года, поэтому руководство клуба абсолютно спокойно. Манчестерский клуб хочет выяснить, каковы планы Силвы на будущее, чтобы заняться разработкой своего плана на летнее трансферное окно.

В этом сезоне атакующий полузащитник забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за клуб во всех турнирах. Полная статистика футболиста доступна здесь.