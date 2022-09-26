Бернарду отказался переходить в «Барсу» прошлым летом, так как у «Ман Сити» не было времени на поиск замены

хочет перейти в «Барселону», но не собирается проявлять неуважение к «Ман Сити».

Mundo Deportivo пишет, что хавбека привлекает возможность стать одним из лидеров «Барселоны».

При этом Бернарду очень благодарен за все, что клуб ему дал. Силва убежден, что «Сити» помог ему вырасти в футбольном плане. Особенную признательность футболист чувствует по отношению к тренеру Пепу Гвардиоле.

В августе Силва мог оказаться в «Барселоне», но хавбек с уважением отнесся к «Ман Сити» и отказался от трансфера, так как понимал, что у «горожан» не будет времени на поиск игрока, который заменил бы его.

Гвардиола очень поддерживает Бернарду. В частности, тренер помогал игроку весной 2020 года, когда в Манчестере был локдаун.

Сообщалось, что хочет купить португальца летом 2023 года. «Ман Сити» запросит за него минимум 80 млн евро.

В этом сезоне 28-летний атакующий полузащитник забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за «горожан» во всех турнирах.

Полная статистика футболиста доступна здесь.